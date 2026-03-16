В Грузии объявили траур в связи с кончиной Илии II

Власти Грузии объявили траур в связи с кончиной католикос-патриарха Илии II. В республике будут приспущены государственные флаги на всех учреждениях.

"В Грузии объявлен траур. Согласно распоряжению правительства, по всей стране на административных зданиях государственные флаги будут приспущены"

– пресс-служба правительства

Ранее грузинские СМИ сообщили о смерти предстоятеля ГПЦ на 94-м году жизни после госпитализации. Позже информацию подтвердил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио Муджири.