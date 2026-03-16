Вестник Кавказа

В Грузии объявили траур в связи с кончиной Илии II

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии объявили траур в связи с кончиной католикос-патриарха Илии II. В республике будут приспущены государственные флаги на всех учреждениях.

В Грузии объявили траур на фоне кончины католикос-патриарха Илии II, информирует пресс-служба кабмина страны. 

"В Грузии объявлен траур. Согласно распоряжению правительства, по всей стране на административных зданиях государственные флаги будут приспущены"

– пресс-служба правительства

Ранее грузинские СМИ сообщили о смерти предстоятеля ГПЦ на 94-м году жизни после госпитализации. Позже информацию подтвердил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио Муджири.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
975 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.