Иран получает $140 млн в день на нефтяном экспорте – СМИ

Иран стал зарабатывать более чем по $140 млн в день на экспорте нефти, информирует Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, связано это с подорожанием нефти выше $100 за баррель на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Согласно источнику, на главном терминале острова Харк с начала войны Ирана с США и Израилем, Тегеран загрузил 13 супертанкеров с нефтью и в настоящее время вывозит через Ормузский пролив по 1,5–1,6 млн баррелей нефти в сутки.

Вопреки фактической блокировке Ормузского пролива и почти полного его контроля со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), через него уже прошло около 24 млн баррелей нефти. Как отмечают источники, поставки осуществляются через так называемый теневой флот, который скрывает маршруты от санкций.

При этом, пишет Financial Times ссылаясь на американский Минфин, несмотря на санкции, Соединенные Штаты допускают поставки, чтобы предотвратить дефицит нефти на мировом рынке.

"Иранские корабли уже начали выходить в море, и мы позволили этому происходить, чтобы снабжать остальной мир"

– Скотт Бессент