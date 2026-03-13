ВВС Израиля нанесли новые удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

В Израиле подтвердили начало новой атаки на цели "Хезболлы" в Ливане. Целью ударов стали пусковые установки и другая инфраструктура движения.
Военное-воздушные силы Израиля атаковали целы группировки "Хезболла" в Ливане. Об этом поведали 17 марта в Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).
Согласно заявлению армейской службы, эти удары стали ответы на массированную атаку, совершенную на северные районы Израиля.
"Хезболла выпустила ракеты по ряду районов на территории Государства Израиль. Одновременно предпринимая усилия по перехвату ракет, ВВС Израиля в настоящее время наносит удары по пусковым установкам и другой инфраструктуре "Хезболла" на территории Ливана"
– ЦАХАЛ
Напомним, накануне в Израиле сообщили, что начали наземную операцию в южной части Ливана.