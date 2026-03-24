МИД РФ потребовал прекратить удары по энергоструктуре Ирана

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили возмущение новыми ударами вблизи АЭС "Бушер" в Иране.

Россия выражает возмущение в связи с нарушением Соединенными Штатами обещания не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана.

Соответствующее заявление было опубликовано российским внешнеполитическим ведомством.

Так в МИД РФ прокомментировали новый удар недалеко от энергоблока АЭС "Бушер", который был совершен сегодня со стороны Соединенных Штатов.

"Несмотря на оставшиеся голословными заверения президента США Дональда Трампа о том, что 23 марта он отдал приказ на пять дней приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, 24 марта был нанесен новый опаснейший удар в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС "Бушер"

Как отметили в ведомстве, данные действия были расценены Москвой как попытка "устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе".

Также МИД России призвал Соединенные Штаты вернуться к благоразумию и прекратить свои удары, в том числе, по иранской ядерно-энергетической инфраструктуре.

США и Израиль должны понимать, что попадание по АЭС "Бушер" в Иране неминуемо приведет к необратимым гуманитарным и экологическим последствия, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Москва призвала МАГАТЭ и ООН проявить действия для того, чтобы предотвратить новые атаки по энергетическим объектам Ирана.