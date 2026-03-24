В Казахстане цифровизируют логистику для торговли с РФ

Развитие цифровизации в сфере логистики поможет увеличить товарооборот России и Казахстана, отметили в кахахстанском министерстве финансов.

Цифровизация пропускных пунктов поспособствует укреплению торговых связей России с Казахстаном, заявил вице-министр финансов республики Ержан Биржанов в ходе двусторонних переговоров глав правительств Казахстана и РФ.

Также это может обеспечить прозрачность в сфере перевозок, отметил вице-министр.

"Мы исходим из наших экономических выгод, чтобы наш бизнес работал без каких-либо барьеров, без каких-либо контрольных мер. В этой связи мы применяем новые цифровые решения"

– Ержан Биржанов

Он отметил, что в настоящее время ведется активная работа по модернизации пунктов пропуска, как со стороны Казахстана, так и со стороны России.

"Основная задача - это расширение полос движения и оснащение современным оборудованием, чтобы контроль на границе был более эффективным и сократилось время прохождения на границе"

– Ержан Биржанов

Также Москва и Астана планируют развивать специальный проект с навигационными пломбами для отслеживания перевозок без проведения физического досмотра.

Значительно была упрощена работа с документами после перехода полностью или частично на электронный формат, отметил вице-министр.

Это позволит быстрее проводить оформление на пропускных пунктах и "сделает торговлю более прозрачной", отметил он.