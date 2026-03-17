Макгрегор возвращается в UFC после пятилетнего перерыва

Конор Макгрегор подтвердил сообщения о возвращении в октагон. Ранее он был дисквалифицирован на 18 месяцец за нарушение антидопинговых правил.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор принял решение вернуться в октагон. Соответствующую информацию он подтвердил на своих страницах в социальных сетях.

"Слухи подтвердились. Мистер Уверенность возвращается, чтобы снова спасти бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке! Бабуль, мы это сделали!"

– Конор Макрегор

В минувшую пятницу истек срок дисквалификации Макгрегора, действовавшей на протяжении полутора лет. Она была наложена антидопинговым комитетом в октябре 2025 года за то, что ирландец пропустил три допинг-теста в 2024 году.

Напомним, последний на данный момент бой Макгрегор провел в 2021 году против Дастина Порье из США. Победу в том поединке одержал американский боец. В общей сложности ирландец одержал в смешанных единоборствах 22 победы и потерпел 6 поражений.