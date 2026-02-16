UFC может сделать свои турниры в Баку ежегодными

Турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку могут стать ежегодными. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

В июне 2026 года в столице Азербайджана должен состояться турнир UFC Fight Night. Официального анонса мероприятия пока не было, однако, как отмечают источники, он состоится 28 июня. По их данным, в настоящее время идут переговоры по составу участников.

