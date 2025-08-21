Несмотря на некоторые политические разногласия, Москва одобряет развитие политического сотрудничества с Тбилиси, такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила о "теснейших исторических узах", которыми связаны народы России и Грузии.

"С учетом этого, несмотря на известные политические разногласия по ряду моментов, поощряем развитие двустороннего сотрудничества"

– Мария Захарова

Дипломат отметила, что, как полагают в Москве, Тбилиси также испытывает заинтересованность в конструктивных контактах с Москвой.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула: российская сторона испытывает искреннюю радость в связи с позитивным развитием связей между народами и экономического сотрудничества между странами.

"Теперь – что касается политического диалога. Могу повторить: если и когда к этому будут готовы в Тбилиси, в Москве не станут уклоняться от предметного разговора"

– Захарова

По словам дипломата, грузинские власти постепенно осознают, что благополучие Грузии заключается в сотрудничестве с Россией, а не в противостоянии ей.