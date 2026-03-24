На развитие культуры в Крыму выделено 4,2 млрд рублей

В 2026 году на поддержку сферы искусства и сохранение наследия в Республике Крым направят 4,2 млрд рублей. Соответствующую информацию 25 марта, официально озвучил глава региона Сергей Аксенов.

"В 2026 году на развитие отрасли в нашей республике выделено 4,2 млрд рублей. Продолжается ремонт и реставрация объектов культуры и культурного наследия, обновляется материально-техническая база"

- Сергей Аксенов

Заявление руководителя Крыма было приурочено ко Дню работника культуры, который ежегодно отмечается в России 25 марта. Этот профессиональный праздник был установлен специальным указом президента РФ в 2007 году.

Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков заявлял, что за последние 12 лет в составе России на полуострове не был утрачен ни один исторический памятник. По его словам, число таких объектов постоянно растет и на сегодняшний день достигает порядка пяти тысяч.