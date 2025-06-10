Хвиче Кварацхелия вручили награду как лучшему спортсмену Грузии

Вручение награды "Лучший спортсмен Грузии 2025 года" состоялось в Тбилиси – ее получил футболист Хвича Кварацхелия, капитан грузинской сборной по футболу.

Церемония состоялась на стадионе имени Михаила Месхи. Награду Кварацхелия получил из рук президента Ассоциации спортивных журналистов Гиги Гвенцадзе.

Ранее Кварацхелия уже становился лучшим спортсменом Грузии – такой же титул он получил в 2023 году. Для Грузии это уникальный случай, когда футболист дважды становился обладателем данной награды.

В позапрошлом году лучшим спортсменом Грузии был признан вратарь сборной Георгий Мамардашвили.

Напомним, что о получении Кварацхелия титула стало известно 31 января.