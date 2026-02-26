Саратов и Батуми свяжет прямой рейс

Компания Red Wings запустит новый международный рейс к началу летнего сезона – самолеты свяжут Саратов и Батуми.

Прямые рейсы из Саратова в Батуми начнет выполнять летом авиакомпания Red Wings, информирует пресс-служба аэропорта "Гагарин".

Полеты на грузинский курорт будут выполняться на самолетах SJ-100.

В саратовском аэропорту также рассказали о других международных рейсах, которые появятся в расписании к лету: Southwind Airlines в конце апреля запустит чартеры в Анталью, чартеры в Хургаду будет выполнять Nesma Airlines, авиакомпания "Ширак Авиа"нарастит частоту рейсов в Ереван до двух в неделю в рамках летнего расписания, которое будет действовать с 29 марта.

Рейсы из Саратова по различным направлениям в грядущем летнем сезоне будут выполнять 11 авиакомпаний.