Иран перебрасывает военных на остров Харк - СМИ

Иранские власти не намерены дожидаться наземного вторжения армии США и уже начали укреплять оборону острова Харк, сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на свой источник в разведке США.

"В последние недели Иран расставляет ловушки и перебрасывает на остров Харк дополнительный военный персонал и средства ПВО в рамках подготовки к возможной операции США по установлению контроля над островом"

- телеканал

Центральное командование США официально сообщение не комментирует, передает РИА Новости.

В то же время еще одно американское издание, Wall Street Journal, утверждает со ссылкой на американских чиновников, что администрация страны решение об отправке военных в зону конфликта пока не приняла.

Россия получает информацию о подготовке наземной операции на иранском острове Харк, но надеется, что все ограничится словами и угрозами, заявила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока.