Дагестан нарастил число туристических компаний

Туристических компаний в Дагестане становится все больше – только за последние пять лет их число выросло почти в четыре раза, что свидетельствует о качественном рывке в развитии туристской отрасли, сообщили по итогам круглого стола, посвященного развитию туризма в регионе, в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

"За пять лет туристический рынок региона стал значительно масштабнее: количество туристических компаний выросло с 73 до 290, туристская маршрутная сеть расширилась до 172 маршрутов, объем платных туристических услуг продемонстрировал пятикратный рост"

- Минтуризма Дагестана

О том, что за пять лет количество посетителей гостиниц и иных объектов размещения в Дагестане увеличилось практически в два раза, а доля таких объектов в общем объеме по Северному Кавказу достигла 21,1%, выведя регион на второе место среди субъектов СКФО после Ставрополья, поведала и председатель Общественного совета при министерстве Зюльмира Ханбабаева, передает портал "Это Кавказ".

В минувшем 2025 году гостиницы из общего числа средств размещения в Дагестане составляли 52,4%, гостевые дома - 26,1%, турбазы - 19,6%, отметила она.

Также заметно выросло качество гостиничного сервиса: 50,4% дагестанских отелей присвоены 3 звезды, а трети из них, или 33% - 4 звезды, отметила Зюльмира Ханбабаева.

