Наносить удары по объектам жизнеобеспечения Ирана неприемлемо – Шойгу

Совершать атаки по иранским объектам жизнеобеспечения совершенно недопустимо, такое заявление сделал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в ходе общения с журналистами.
"Убеждены, что использование объектов жизнеобеспечения в качестве инструмента военного давления абсолютно неприемлемо"
– Сергей Шойгу
Он подчеркнул, что единственным выходом из сложившейся ситуации на Ближнем Востоке является деэскалация конфликта.
Кроме того, Шойгу еще раз отметил важность решения конфликта исключительно дипломатическим путем.
"Единственным ответственным выходом является поиск долгосрочного мирного решения за столом переговоров"
– Сергей Шойгу
Ирану и США стоит незамедлительно вернуться к дипломатическому урегулированию, подчеркнул он.