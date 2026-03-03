Минэнерго США подтвердило важность поставок казахстанской нефти

Министры энергетики США и Казахстана на встрече в Хьюстоне обсудили вопросы логистики и гарантии бесперебойной поставки энергоносителей на мировые рынки, отметив важность в этом Каспийского трубопроводного консорциума.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов принял участие в международной энергетической конференции CERAWeek, проходящей в американском Хьюстоне (штат Техас), на полях которой он встретился с министром энергетики США Кристофером Райтом, сообщили в Минэнерго Казахстана.

"Ключевыми темами переговоров стали обеспечение глобальной энергетической безопасности, развитие альтернативных экспортных коридоров и укрепление инвестиционного сотрудничества"

- Минэнерго Казахстана

США инвестировали в геологоразведку и добычу углеводородов на казахстанских месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган более $60 млрд – на них работают крупнейшие американские корпорации ExxonMobil и Chevron, на которые приходится порядка 70% от общего объема добычи казахстанской нефти, передает Sputnik Казахстан.

Все эти проекты очень важны для США, поскольку обеспечивают значительную часть глобальной добычи ведущих американских нефтяных гигантов, - отметили в ведомстве.

Особое внимание министры уделили вопросам логистики и гарантиям бесперебойной поставки энергоносителей на мировые рынки, отметив особую роль в них Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основного экспортного маршрута, обеспечивающего около 2% мирового предложения нефти.

Также стороны обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан: транспортировку углеводородов по этому направлению планируется нарастить до 2,1 млн т в год.

Казахстанский министр подтвердил настрой на максимально эффективное совместное с американскими инвесторами использование транспортного потенциала Каспийского моря для доставки сырья на международные рынки, - добавили в Минэнерго Казахстана.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минэнерго Казахстана попросило у США разрешить ему выкупить долю российского нефтегазового гиганта компании "Лукойл" в казахстанских нефтегазовых проектах после того, как санкции против "Лукойла" и его дочерних предприятий ввел Минфин США, а затем и Евросоюз, сообщил министр энергетики страны Ерлан Акенженов.