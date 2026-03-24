Почти 900 школ и больниц разрушено в Иране

Глава Иранского общества Красного Полумесяца заявил, что американские и израильские военные нанесли удары по почти 900 образовательным и медицинским учреждениям страны.

Выступая в эфире иранской гостелерадиокомпании, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что не менее 600 школ и 282 медицинских центров в Иране подверглись атакам со стороны США и Израиля.

По его словам, под огнем оказались больницы, поликлиники и центры здравоохранения, часть из которых из-за повреждений была вынуждена полностью прекратить свою работу.

"Согласно Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, нет права наносить такие удары, это военное преступление"

- Пир Хосейн Коливанд

Говоря об ущербе образовательной инфраструктуре, руководитель организации отметил, что сильнее других от атак пострадали учебные заведения на юге страны.

"600 школ получили повреждения, больше всего пострадала школа в Минабе"

- Пир Хосейн Коливанд

Напомним, 28 февраля иранские власти сообщили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в городе Минаб. По последним данным, жертвами атаки стали 175 человек, в основном ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения. Президент США Дональд Трамп позднее обвинил в ударе Вооруженные силы Ирана, не приведя при этом доказательств. Впоследствии выяснилось, что найденные на месте трагедии обломки ракет имеют маркировку американских боеприпасов.