Трамп не будет спрашивать разрешения Конгресса на продолжение войны с Ираном

Для продолжения военной операции против Ирана Белому дому не требуется разрешение Конгресса США.

В администрации президента Дональда Трампа не считают нужным спрашивать разрешение Конгресса США на дальнейшее проведение военных действий против Ирана, такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она подчеркнула, что Белый дом в праве принимать подобные решения поскольку, Соединенные Штаты сейчас лишь ведут против ИРИ "масштабные военные действия", а не войну в полном смысле этого слова.

Как отметила Левитт, по законом США, только Конгресс обладает правом объявлять войну кому бы то ни было.

"Сейчас в этом нет необходимости"

– Кэролайн Левитт