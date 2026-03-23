Трамп не будет спрашивать разрешения Конгресса на продолжение войны с Ираном

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Для продолжения военной операции против Ирана Белому дому не требуется разрешение Конгресса США.

В администрации президента Дональда Трампа не считают нужным спрашивать разрешение Конгресса США на дальнейшее проведение военных действий против Ирана, такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она подчеркнула, что Белый дом в праве принимать подобные решения поскольку, Соединенные Штаты сейчас лишь ведут против ИРИ "масштабные военные действия", а не войну в полном смысле этого слова.

Как отметила Левитт, по законом США, только Конгресс обладает правом объявлять войну кому бы то ни было.

"Сейчас в этом нет необходимости"

– Кэролайн Левитт

Вам может быть интересно

