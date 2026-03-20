В Кремле заявили о том, что нефть из России пользуется высоким спросом на мировом рынке.

В настоящее время в Москву уже поступило большое количество заявок на поставки российской нефти, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Он подчеркнул, что сейчас, в контексте кризиса на Ближнем Востоке, на мировом рынке существует высокий спрос на нефть и нефтепродукты из России.

По словам представителя Кремля, скоро России, возможно, будет сложно удовлетворять запросы рынка.

"Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять"

– Дмитрий Песков

Напомним, ранее в Кремле заяаили о том, что РФ сможет быстро найти более выгодные условия для продажи своих энергоресурсов, ориентируясь на новых покупателей.