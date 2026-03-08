РФ переориентирует продажу энергоресурсов на новые рынки – Песков

В Кремле заявили о том, что Россия сможет быстро найти более выгодные условия для продажи своих энергоресурсов, ориентируясь на новых покупателей.

Россия может полностью переориентировать свои энергоресурсы на альтернативные рынки, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Он отметил, что новые покупатели, заинтересованные в российских СПГ, нефти и нефтепродуктах, будут более привлекательны для России.

"Если будет признано, что альтернативные рынки, новые растущие рынки, которые сейчас очень нуждаются в энергоресурсах и в сжиженном газе, и в нефти, и в нефтепродуктах, если эти рынки будут более привлекательны, то, разумеется, полная ориентация будет на эти рынки"

– Дмитрий Песков

Так пресс-секретарь прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о полном запрете на покупку российского газа даже в том случае, если страны ЕС будут испытывать физическую нехватку энергоресурсов.

Вам может быть интересно

