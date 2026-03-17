Названы новые даты визита Трампа в Пекин

В Белом доме рассказали, когда состоится отложенный визит президента США Дональда Трампа в Китай. Он перенесен на середину мая.

Американский президент Дональд Трамп совершит поездку в Пекин 14-15 мая, такие даты назвала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я рада сообщить, что давно ожидавшаяся встреча президента Трампа с председателем (КНР - ред.) Си (Цзиньпинем - ред.) в Китае состоится в Пекине 14 и 15 мая"

– Кэролайн Ливитт

Кроме того, как рассказала представитель Белого дома, также в 2026 году, но несколько позже, китайский лидер Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань проведет ответный визит в Вашингтон. Там его примут президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Напомним, американский лидер должен был прилететь в Китай 31 марта и пробыть там по 2 апреля, но в итоге война в Иране стала причиной переноса сроков поездки.