Новак призвал срочно принять меры, чтобы не допустить роста цен на АЗС в России

Правительству необходимо принять меры и не допустить роста цен на бензин и дизель в России, об этом заявил Новак.

Необходимо принять меры в кратчайшие сроки, чтобы предотвратить рост цен на АЗС в России, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Прежде всего на коллегии Минэнерго РФ он отметил ситуацию с ценами на энергоресурсы в мире, что накладывает отпечаток на то, чтобы обеспечить стабильность российского внутреннего рынка.

"Я считаю, что нам нужно всем вместе - энергетическим компаниям, Министерству энергетики, правительству в кратчайшие сроки для обеспечения надежного внутреннего рынка, стабильного обеспечения, неповышения цен на заправках обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые бы позволили решить эту задачу"

– Александр Новак

Вице-премьер подчеркнул, что задача это сложная, "и это прямо очень срочно".

Сейчас мир переживает глубочайший энергокризис, связанный с ситуацией на Ближнем Востоке и блокадой Ормузского пролива.