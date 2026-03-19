Цены на бензин в США стали выше более чем на 30%

Американские СМИ пишут, что цены на бензин в Соединенных Штатах выросли более чем на 30% в следствии энергетического кризиса на фоне войны в Иране.

Водители из США отмечают резкий рост цен на бензин: за последние три недели стоимость бензина на территории страны увеличилась на 30%.Об этом пишет газета The New York Times (NYT), основываясь на анализе данных приложения GasBuddy.

Как сообщает издание, связано это с энергетическим кризисом, возникшим на фоне эскалации конфликта в регионе Ближнего Востока, причем, "по мере того, как конфликт продолжается уже четвертую неделю, скачки цен становятся все более ощутимыми".

С последствиями конфликта США и Ирана сейчас сталкиваются в различных штатах страны, в том числе, южные и юго-западные штаты, где традиционно цены на бензин всегда считались самыми низкими.

The New York Times приводит данные статистики: так, в штатах Луизиана, Оклахома и Техас топливо стало дороже почти на треть, в Колорадо - на 35%. Самый быстрый рост цен был зафиксирован в штате Нью-Мексико: здесь бензин подорожал на 40%.