Вестник Кавказа

Токаев и Эрдоган провели телефонный разговор

© Фото: Сайт президента России
Лидеры Турции и Казахстана обсудили референдум по Конституции в центральноазиатской республики, а также затронули ряд других вопросов вокруг отношений двух стран.

Лидеры Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает Акорда. 

Глава Турции передал своему казахстанскому коллеге поздравления по случаю успешного референдума по вопросу новой Конституции. Эрдоган заявил, что новый основной закон будет содействовать развитию страны, а также укрепит положение страны на международной арене. 

Токаев поблагодарил наблюдателей из Турции за участие в процессе, отметив дружественный характер отношений двух стран. 

Стороны обсудили детали предстоящего саммита глав ОТГ в Туркестане, а также грядущий визит Эрдогана в Казахстан, который намечен на 14 мая. 

Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями по случаю Новруза и праздника Ураза-байрам.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
995 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.