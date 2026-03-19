Вестник Кавказа

Трамп рассчитывает на встречу президентов России и Украины

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Глава Белого дома сообщил о прогрессе в урегулировании конфликта РФ и Украины. Он также подчеркнул, что заинтересован во встрече президентов этих стран.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы лидеры России и Украины провели встречу.

"Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский встретились и заключили сделку"

– глава Белого дома

Он также отметил, что Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании конфликта.

"Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже довольно давно это говорю"

– американский лидер

Он также поделился своим мнением о том, почему Россия и Украина до сих пор не заключили соглашение.

"Вы поймете, что ненависть не помогает заключать сделки. Эти люди не особенно любят друг друга"

– президент США

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
925 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.