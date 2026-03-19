Трамп рассчитывает на встречу президентов России и Украины

Глава Белого дома сообщил о прогрессе в урегулировании конфликта РФ и Украины. Он также подчеркнул, что заинтересован во встрече президентов этих стран.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы лидеры России и Украины провели встречу.
"Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский встретились и заключили сделку"
– глава Белого дома
Он также отметил, что Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании конфликта.
"Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже довольно давно это говорю"
– американский лидер
Он также поделился своим мнением о том, почему Россия и Украина до сих пор не заключили соглашение.
"Вы поймете, что ненависть не помогает заключать сделки. Эти люди не особенно любят друг друга"
– президент США