Прямые перелеты из Ханты-Мансийска в Сухум возобновятся с 25 апреля

Сухум начнет принимать прямые рейсы из Ханты-Мансийска уже в конце апреля благодаря высокой востребованности маршрута на побережье, рассказали в авиакомпании "РусЛайн".

Регулярные рейсы в Сухум из Ханты-Мансийска возобновятся 25 апреля. Эту информацию официально подтвердил директор департамента сети маршрутов и продаж компании "РусЛайн" Ростислав Петров.

"Маршрут оказался востребованным у пассажиров, поэтому в этом сезоне мы начинаем полеты раньше – уже с конца апреля. Уверены, что прямое авиасообщение позволит жителям Югры удобнее планировать отпуск и путешествия на черноморское побережье"

– Ростислав Петров

График полетов включает вылеты по понедельникам и субботам до 28 сентября. Перевозчик задействует для этих целей канадские лайнеры Bombardier с вместимостью до 50 человек.

Перелет займет 6 часов 5 минут вместе с технической остановкой в Саратове длительностью 35 минут. Покупка билета в одну сторону с нормой багажа до 10 кг обойдется минимум в 7511 рублей.

Аэропорт Сухума запустили после долгого перерыва в мае 2025 года. Первый рейс из Ханты-Мансийска через Саратов в Сухум приземлился в аэропорту имени Владислава Ардзинба 28 июня 2025 года. За лето и начало осени прошлого года из северного региона на абхазский курорт отправились более 600 человек. Теперь столица Югры открывает уже второй полноценный сезон полетов в Сухум. Губернатор округа Руслан Кухарук отметил в социальных сетях, что жители просили о создании этого маршрута.