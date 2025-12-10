Сухумский аэропорт: пассажиропоток составил 120 тыс человек

За 8 месяцев работы Сухумский аэропорт обслужил 120 тыс пассажиров, власти Абхазии намерены расширять географию полетов.

Аэропорт Сухума за май-декабрь принял и отправил около 120 тыс пассажиров, такие данные озвучит глава Минэкономики Абхазии Теймураз Миквабия.

Он подчеркнул, что после запуска аэропорта желающим отдохнуть в Абхазии больше не нужно тратить время на дорогу из Сочи, где была расположена ранее ближайшая воздушная гавань. Особенно открытие аэропорта, добавил министр, помогает тем, кто направляется на отдых в восточные районы республики или в Сухум.

Миквабия отметил высокую загрузку Сухумского аэропорта летом, уточнив, что в данный момент полеты совершаются на небольших самолетах – потребность в рейсах между Абхазией и городами России по-прежнему существует.

Министр уточнил, что открытие аэропорта дало стимул инвестиционной активности в восточных районах – Гулрыпшском и Очамчырском районах, там увеличилась занятость населения и турпоток.

В данный момент, указал Миквабия, Абхазия проводит переговоры об увеличении частоты рейсов по существующим направлениям и расширении географии.