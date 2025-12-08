Авиарейсы из Перми в Сухум запустят в новогодние праздники

Жители Пермского края смогут отправиться в Абхазию прямыми рейсами в новогодние праздники. Всего будут выполнены четыре рейса.

Рейсы из Перми в Сухум запустят в новогодние праздники, информирует авиакомпания "РусЛайн".

Всего для туристов будут доступны рейсы на четыре даты – 3, 4, 10 и 11 января. Воздушный мост между городами будет поддерживаться самолетами CRJ100/200 компании "РусЛайн".

Путешественникам из Перми, которые намерены отправиться в столицу Абхазии, предстоит провести в небе чуть больше трех часов.

Стоимость билета начинается от 8 тыс рублей. Самолет вылетит с берегов Камы в 17:00.