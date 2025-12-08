В ХАМАС назвали главное условие разоружения

Палестинские радикалы не намерены разоружаться. В ХАМАС добиваются создания палестинской государственности.

В ХАМАС назвали условие разоружения военнизированных подразделений радикального движения. Радикалы будут готовы к демилитаризации только при условии создания Палестины, передает The Times of Israel.

"Собеседник The Times of Israel в ХАМАС заявил, что движение согласится разоружиться только при создании палестинского государства в результате переговоров"

– The Times of Israel

В ХАМАС заявили о бесперспективности силового давления и политики ультиматумов. Как отметили в радикальном движении, ЦАХАЛ не удалось за два года боевых действий сломить сопротивление ХАМАС и заставить радикалов сложить оружие.

Напомним, что демилитаризация ХАМАС является важнейшим пунктом на втором этапе плана нормализации в Газе.