Российский еврейский конгресс назвал дату празднования Песаха

Праздник Песах в этом году выпадает на 1 апреля и продлиться до 9 апреля включительно, об этом сообщили в Российском еврейском Конгрессе.

Уточняется, что в Израиле праздник закончится на день раньше.

"В этом году, 5786-му по летоисчислению в иудаизме, Песах наступит 1 апреля с заходом солнца. Он будет отмечаться семь дней в Земле Обетованной, и восемь дней за её пределами – то есть в России его будут праздновать до захода солнца 9 апреля"

– Российский еврейский конгресс

Напомним, праздник Песах отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта, по еврейскому календарю он начинает отмечаться с 14 на 15 число месяца нисан.