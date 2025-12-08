ХАМАС: второй этап плана Трампа невозможен, пока Израиль нарушает перемирие

В ХАМАС выразили сомнения в скором переходе ко второму этапу плана Трампа по Газе в условиях, когда израильская сторона нарушает перемирие.

Нарушения Израилем перемирия мешают исполнению плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, рассказал член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран, передает агентство France-Presse.

По его словам, следующий этап американского плана по Газе не может быть начат до тех, пока израильская сторона продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, заключенное 9 октября, и "уклоняться от исполнения своих обязательств".

Также Бадран добавил, что Израиль, согласно договоренностям, должен был снова открыть КПП "Рафах" на границе с Египтом или нарастить поставки гуманитарной помощи в палестинский эксклав, но это не было сделано.

По оценкам властей Газы, с 9 октября силы ЦАХАЛ свыше 700 раз нарушили соглашение о прекращении огня.

Отметим, что Трамп, по данным портала Axios, намерен до конца декабря объявить о переходе ко второму этапу плана.