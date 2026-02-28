Вестник Кавказа

Иранская ракета попала в жилой дом в Израиле – погибли минимум 6 человек

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Запущенная иранской стороной ракета попала в жилой дом в городе Бейт-Шемеш около Иерусалима. Жертвами стали минимум шесть человек.

В ходе ракетного обстрела со стороны Ирана одна из ракет попала в жилой дом в городе Бейт-Шемеш неподалеку от Иерусалима в Израиле, информацию о жертвах и раненых распространила Национальная служба скорой медицинской помощи.

По ее данным, погибли по меньшей мере шесть человек.

Ранены были не менее 23 человек. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Состояние трех оценивается как средней степени тяжести. Еще у 18-ти – легкие травмы.

Все раненые отвезены в больницы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.