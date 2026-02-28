Посольство России выразило благодарность Азербайджану за помощь при эвакуации из Ирана

Российское посольство в Азербайджане распространило заявление, в котором выразило благодарность Баку за содействие при эвакуации россиян из Ирана.

Сегодня днем посольство РФ в Баку выразило благодарность азербайджанской стороне за помощь при вывозе россиян из Ирана, соответствующее сообщение опубликовано на страницах дипмиссии в соцсети.

В нем говорится, что российское посольство в Азербайджане оказывает помощь россиянам, которые эвакуируются из Исламской Республики через пункт пропуска в Астаре.

"Хотели бы выразить благодарность азербайджанской стороне за содействие, в том числе за оперативное рассмотрение вопросов по выдаче разрешений на пересечение границы"

– посольство России в Азербайджане

В дипмиссии уточнили, что в данный момент в списках на выезд через Азербайджан насчитывается порядка 500 россиян.