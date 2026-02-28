Военные США впервые огласили цели атаки на Иран

Атакуя Иран, американская армия стремится уничтожить штабы КСИР, средства противовоздушной защиты, боевую авиацию и ракетный арсенал Исламской Республики, проинформировали в Вашингтоне.

Центральное командование американской армии выступило с заявлением по поводу проведения совместной с Израилем военной операции против Ирана. В документе раскрываются официальные цели США в нападении на иранские военные и гражданские объекты.

В первую очередь группировка армии США на Ближнем Востоке стремится уничтожить штабы Корпуса стражей Исламской революции, установки противовоздушной обороны и ракетные установки, аэродромы и полигоны беспилотников.

Также в документе подчеркивается, что, несмотря на массированный ответный удар Ирана, военные базы США на Ближнем Востоке получили лишь минимальный урон и никак не сдерживает антииранские действия американской армии.

Центральное командование ВС США особо подчеркнуло, что ни один американский солдат или офицер не погиб и даже не был ранен 28 февраля в регионе Ближнего Востока.

Количество сбитых иранских ракет и беспилотников американские военные оценили в несколько сотен.