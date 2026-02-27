Ракета попала в начальную школу в Иране, погибло не менее 40 детей

Совместное нападение США и Израиля на Иран привело к гибели четырех десятков учениц начальной школы в Хормозгане. По всему Ирану прекращена работа школ и вузов.

Первой потерей в результате американо-израильской атаки на Иран стали ученицы начальной школы "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормозган на побережье Ормузского пролива – об этом информирует агентство Mehr.

Американская либо израильская ракета поразила здание школы, в результате произошло обрушение несущих стен и десятки детей, находившихся в этот момент в классах на уроках, оказались под завалами.

Первоначально было известно о пяти погибших, сейчас их число возросло до 40. Все погибшие – девочки до 10 лет.

Сейчас спасательные службы ведут разбор завалов, нескольких школьниц уже удалось вызволить живыми.

В целом в Иране сейчас на неопределенный срок прекращена работа всех учебных заведений, рассказали в Высшем совете нацбезопасности ИРИ.