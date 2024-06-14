Тысячу участников соберет фестиваль "Скалы России. Эльбрус-2026"

Масштабный фестиваль "Скалы России. Эльбрус-2026" пройдет в июне в Кабардино-Балкарии, в нем примут участие около тысячи участников.

Порядка тысячи участников соберет фестиваль скалолазания "Скалы России. Эльбрус-2026" летом в Кабардино-Балкарии, рассказала директор Женского кубка по альпинизму и директор Школы на мультипитчах Ирина Морозова.

Она уточнила, что событие обычно привязывают по времени ко Дню России, а в 2026 году оно пройдет с 10 по 14 июня.

Морозова добавила, что регистрацию на данный момент прошли 300 человек. В минувшем году участников и организаторов собралось более 800 человек.

"В этом году мы рассчитываем, что эта цифра приблизится к тысяче человек, может быть, даже перевалит за тысячу, если, опять же, взять участников, организаторов"

– Ирина Морозова

Директор Кубка пояснила, что в числе прошедших регистрацию спортсменов – 40 новичков, а также 13 спортсменов-ветеранов.

Говоря о программе фестиваля, она указала, что планируется расширенная программа мастер-классов, пишет ТАСС.