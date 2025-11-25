Кельбаджар станет новой туристической зоной Азербайджана

Освобожденный от армянской оккупации Кельбаджар в скором времени станет центром притяжения туристов – здесь будет создана новая туристическая зона, гости которой смогут познакомиться с красотами Азербайджана.

Государственное агентство по туризму Азербайджана предоставило в администрацию президента страны документы, связанные с созданием специальных туристических зон на освобожденных от оккупации территориях, сообщила в ходе общественных слушаний в комитете Милли Меджлиса (парламента страны) на тему "Текущее состояние и перспективы развития туризма в Азербайджане"заместитель председателя организации Азада Гусейнова.

"В связи с сертификацией санаториев, а также лечебных центров в министерство здравоохранения также направлено обращение. Подготовлены концептуальные документы для проведения сертификационных работ на начальном этапе"

- Азада Гусейнова

Это не единственный туристический проект, который прорабатывается в осовбожденных районах - проводятся оценки в Лачинском районе страны, а в селе Туг Ходжавендского района будет создан кулинарный центр, призванный развивать в стране гастротуризм, передает Trend.

Одна из главных целей агентства - продвижение богатой кухни страны, работа здесь идет по ряду направлений – так, с министерством науки и образования обсуждается вопрос открытия специальности "гастрономия", - добавила Азада Гусейнова.