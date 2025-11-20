Азербайджан отмечает День города Кельбаджар

Ровно пять лет назад, 25 ноября 2020 года, от армянской оккупации был освобожден азербайджанский город Кельбаджар - сегодня День города отмечает вся страна.

В Азербайджане сегодня во второй раз отмечается памятная дата - День города Кельбаджар, установленный распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 31 июля 2023 года.

Именно в этот день пять лет назад город был освобожден от оккупации армянскими вооруженными силами в ходе 44-дневной Отечественной войны - Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции и покинуть его территории, передает Trend.

В этот день в соответствии с трехсторонним Заявлением, подписанным президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, армянские войска вышли из Кельбаджарского района, а сам район перешел под контроль азербайджанской армии.