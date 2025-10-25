Азербайджан впервые отмечает День города Агдам

Сегодня, в пятилетнюю годовщину освобождения от оккупации в Азербайджане впервые отмечают День города Агдам. Именно в этот день Азербайджан восстановил контроль над Агдамским районом.

Сегодня, 20 ноября, в Азербайджане впервые отмечается День города Агдам. Распоряжение об этом 31 июля подписал президент республики Ильхам Алиев, а сама дата связана с историей освобождения города Агдам от оккупационных сил Армении.

Ровно 5 лет назад после исторической победы Азербайджана в Карабахской войне Агдамский район был деоккупирован согласно пункту 2 трехстороннего заявления, подписанного президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом России.

В этот памятный день в центре города Агдам был поднят флаг Азербайджана и прозвучал гимн страны. За время оккупации город был практически полностью разрушен, сейчас в нем ведутся активные работы по восстановлению и реконструкции, цель которых - сделать Агдам одним из самых красивых городов региона.

Генеральный план города уже подготовлен и представлен президенту страны, сейчас ведутся работы по его реализации.

В Агдаме и на территории района находится множество памятников архитектуры и искусства с древней историей: в их числе - гробница Ханоглу, гробница Панах Али-хана, дворец Панах Али-хана, замки Сардаба и Хатем Малик, относящиеся к XV веку, мечеть Джума и мечеть Шахбулаг.