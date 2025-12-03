Вестник Кавказа

КСИР проверил свои баллистические и крылатые ракеты
© Фото: КСИР
В ходе последнего этапа масштабных учений в Персидском заливе Корпус стражей исламской революции Ирана провел пуски своих баллистических и крылатых ракет Qadr 110, Qadr 380 и Qadir, проверив их боеготовность.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ходе последнего этапа масштабных учений "Эктедар" в Персидском и Оманском заливах провели пуски своих баллистических и крылатых ракет Qadr 110, Qadr 380 и Qadir, а также баллистических ракет 303, которые точно поразили заранее определенные цели в Оманском заливе.

В маневрах также приняли участие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые успешно атаковали базы условного противника, а системы ПВО, развернутые на кораблях КСИР, отработали эффективные меры противодействия приближающимся воздушным угрозам, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Целью маневров под кодовым названием "Шахид", охватывающих Персидский залив, морскую зону Назеат, включая острова Абу-Муса, Большой Томб, Малый Томб и Сири, Ормузский пролив и Оманский залив, стали действия в условиях радиоэлектронной борьбы для обнаружения летающих и морских целей и их точного поражения.

В свое время подразделения спецназа ВМС КСИР получили признание в Иране за свою роль в задержании 10 американских моряков, незаконно проникших в иранские вод, теперь они послали соседям послание мира и дружбы, предупредив противников о их, что просчетах, которые при необходимости встретят решительный отпор.

710 просмотров

