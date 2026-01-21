Цены на серебро установили исторический рекорд

Биржевая стоимость серебра сегодня вечером побила рекорд. Ранее в понедельник до исторических высоких отметок поднимались и цены на золото.

Исторического максимума достигали сегодня в ходе торгов цены на серебро, следует из данных торгов.

Так, стоимость мартовского фьючерса на серебро на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше отметки $115 за тройскую унцию.

В частности, на 20:16 мск биржевая цена на этот драгметалл увеличилась на 13,62% до $115,13 за тройскую унцию. Чуть позже, к 20:26 мск, она замедлила рост до $114,8 за тройскую унцию (+13,38%).

Ранее сегодня утром были зафиксированы рекордные цены и на золото – они превысили $5,1 тыс за тройскую унцию. Так, в 09:47 мск цена на золото поднималась на 2,54% и достигала $5106,3 за тройскую унцию. Еще через несколько минут, к 09:51 мск, стоимость золота ускорила рост, составив $5 107,9 за унцию (+2,57%).