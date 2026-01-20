Вестник Кавказа

РФ заработала $216 млрд из-за роста цен на золото – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Золотой запас России подорожал более, чем на $200 млрд за период последних четырех лет по причине роста цен на золото, пишут американские СМИ.

За последние четыре года Россия заработала $216 млрд благодаря росту цен на золото, пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно публикации, этот рост фактически нивелирует последствия заморозки российских активов на Западе около €300 млрд.

Отмечается, что в ушедшем году золото подорожало на 65%, что стало самым высоким показателем с 1979 года.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex обновила исторический максимум. Она превышала сегодня $4850 за тройскую унцию.

Напомним, ранее в Центробанке РФ уже заявляли о рекордном росте золотого запаса России.

