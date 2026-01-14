Золото подорожало до рекордных $4 850 за унцию

Стоимость золота продолжает расти на бирже. Сегодня рекорд был побит дважды – сначала фьючерсы подорожали впервые в истории до $4 802, затем поднялись выше $4 850 за унцию.

Стоимость унции золота обновила исторический максимум, превысив на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) отметку в $4 850.

Февральский фьючерс на 06:11 мск торговался по $4 852,6 за унцию, это рекордно высокая стоимость.

Отметим, что на 04:06 мск драгметалл вырос до $4 802 за унцию, что также стало рекордом. Затем рост продолжился – к 04:25 мск золото торговалось по $4 823,7, а к 06:11 мск – дороже $4 850.

После этого рост замедлился – к 06:16 мск стоимость золота на бирже составила $4 835,2 за унцию, что выше показателей закрытия предыдущей торговой сессии на 1,46%.