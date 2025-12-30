Вестник Кавказа

Стоимость золота побила историческую отметку

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость золота показал рекордное значение – $4 650 за тройскую унцию. Цена серебра также выросла до рекордных значений.

Золото продолжает рекордно дорожать и в наступившем году. Стоимость драгметалла с поставкой в феврале составила $4 650 за тройскую унцию, что стало очередным рекордом. 

Рекордной стоимости драгметалл достиг к 15:59 мск. Через 15 минут рост стоимости золота замедлился до $4 641 за унцию. 

Также до рекордных значений поднялись котировки серебра. Торги на бирже Comex показали стоимость серебра на уровне $$92,195 за унцию. 

Отметим, что в прошлом году драгметаллы стабильно росли в цене. Эксперты связывают это с нестабильностью мировой финансовой системы и ослаблением доллара.

