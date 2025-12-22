Госнефтефонд Азербайджана делает ставку на золото в 2026 году

Госнефтефонд Азербайджана представил программу инвестиционной политики на предстоящий год. В планах наращивание инвестиций в золото.

Обновленную инвестиционную политику на 2026 год представил Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ).

В этом году SOFAZ отметил 26-летие и за эти годы он аккумулировал свыше $180 млрд. Фонд был создан на волне нефтяных доходов от освоения блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в Каспийском море. Именно активы SOFAZ наряду с депозитами правительства и резервами Центрального банка составляют основу стратегических валютных резервов Азербайджана.

Активы фонда на начало четвертого квартала составляли $70,2 млрд, что на 16,9% больше, чем за период с января по сентябрь. Итоговый показатель за 2025 год станет известен в начале будущего года.

Увеличение активов SOFAZ в 2025 году связано с перераспределением инвестиционного портфеля в пользу золота: порядка 30% средств фонда была размещена в этом активе. Фонд обладает золотым запасом в 1844,8 т, в планах SOFAZ дальнейшее наращивание этого актива, следует из стратегии. В 2026 году доля золота в инвестиционном портфеле увеличится до 35% от его общей стоимости с возможным отклонением в сторону увеличения или уменьшения на 4%. Инвестиции в золото возрастут за счет сокращения вложений в долговые обязательства, которые в 2026 году составят около 30% с возможным отклонением в 10%.

Иностранные профильные аналитики считают инвестиционную стратегию SOFAZ конструктивной, но подверженной колебаниям. По их мнению, упор на золото стоит снизить, и сделать инвестиционный портфель более сбалансированным.

Вложения SOFAZ в акции в 2026 году могут достигать 25% с максимальным отклонением вверх в 3%, на недвижимость придется до 10% инвестиций.

В 2026 году средний размер общего инвестиционного портфеля фонда составит $64,8 млрд. Базовая валюта портфеля – USD.