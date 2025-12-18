Золото и серебро обновили рекорды стоимости

Драгметаллы продолжают укрепляться на бирже. Золото и серебро одновременно побили рекорды стоимости утром 22 декабря.

Стоимость золота и серебра обновила исторические максимумы. Так, на торгах биржи Comex стоимость золота превысила $4 425, а стоимость серебра достигла $69,5. В обоих случаях за единицу расчета взята тройская унция.

Согласно данным торгов на 7:17 мск, стоимость февральских фьючерсов на золото выросла почти на 1%, стоимость серебра с поставками в марте следующего года подскочила на 3%.

Отметим, что фьючерсы на золото с начала года прибавили в цене почти 63%. Серебро показало еще более впечатляющий рост – на более чем 137%.

Напомним, что цены на драгметаллы в этом году неоднократно ставили рекорды. Так, 18 декабря золото пробило планку в $4,4 тыс.