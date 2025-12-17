Вестник Кавказа

Золото обновило исторический рекорд по цене на бирже

Биржевая цена на золото сегодня установила очередной рекорд: в ходе торгов она поднималась выше планки в $4,4 тыс за тройскую унцию. Одновременно дорожает и серебро.

Цена на золото на бирже в четверг показала новый исторический максимум: впервые в истории она поднялась выше планки $4,4 тыс за тройскую унцию, следует из данных торгов.

Так, на 19:17 мск цена фьючерса с поставкой в феврале на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на $28,95 доллара относительно уровня предыдущего закрытия, или на 0,66%, составляя $4402,85 за тройскую унцию.

Накануне рекордных отметок достигала биржевая цена на серебро. Мартовский фьючерс на этот драгметалл дорожал выше $67 за тройскую унцию.

