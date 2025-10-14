Вестник Кавказа

Стоимость серебра на бирже установила рекорд

Стоимость серебра на бирже установила рекорд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Серебро подорожало до рекордной отметки на бирже Comex – стоимость этого драгметала обновила исторический максимум, поднявшись выше $67.

Сегодня вечером серебро на бирже установило рекорд по стоимости за всю историю, следует из данных торгов.

Так, цена мартовского фьючерса на серебро на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше отметки $67 за тройскую унцию, обновив таким образом исторический максимум.

В частности, на 20:41 мск цена на серебро увеличивалась на 5,88%, достигая $67,045 за тройскую унцию. Спустя десять минут, к 20:51 мск, стоимость серебра замедлила рост до $66,95 за унцию (плюс 5,73% к показателю предыдущих торгов).

Дорожало и золото: февральский фьючерс на него на бирже Comex торговался на уровне $4 370,9 (+0,89%).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
320 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.