Стоимость серебра на бирже установила рекорд

Серебро подорожало до рекордной отметки на бирже Comex – стоимость этого драгметала обновила исторический максимум, поднявшись выше $67.

Сегодня вечером серебро на бирже установило рекорд по стоимости за всю историю, следует из данных торгов.

Так, цена мартовского фьючерса на серебро на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше отметки $67 за тройскую унцию, обновив таким образом исторический максимум.

В частности, на 20:41 мск цена на серебро увеличивалась на 5,88%, достигая $67,045 за тройскую унцию. Спустя десять минут, к 20:51 мск, стоимость серебра замедлила рост до $66,95 за унцию (плюс 5,73% к показателю предыдущих торгов).

Дорожало и золото: февральский фьючерс на него на бирже Comex торговался на уровне $4 370,9 (+0,89%).