Гонконгский грипп быстро распространяется по миру – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупреждает об очень быстром распространении вируса гонконгского гриппа: заражения им зарегистрированы в 30 странах мира.

Гонконгский грипп широко шагает по миру, случаи заболевания наблюдаются уже в трех десятках стран по всему миру, рассказала глава отдела по глобальным респираторным угрозам департамента по управлению эпидемическими и пандемическими угрозами ВОЗ Вэньцин Чжан.

Он отметила, что с приходом зимы в северное полушарие эпидемиологи фиксируют скачок заболеваемости гриппом, а также иными респираторными вирусами. Но в целом, по словам специалистки, глобальная заболеваемость гриппом не выходит за пределы "ожидаемого диапазона".

Вэньцин Чжан подчеркнула, что ВОЗ следит за быстрым распространением нового подтипа вируса A(H3N2), который получил название J.2.4.1.

"Впервые вирус этого подтипа был зафиксирован в августе в Австралии и Новой Зеландии, после чего его выявили более чем в 30 странах во всех регионах мира, за исключением Южной Америки"

– Вэньцин Чжан

В то же время, представитель ВОЗ обратила внимание на отсутствие данных о росте тяжести заболевания. Кроме того, заверила она, актуальные в этом году вакцины, как и раньше, дают защиту от тяжелых форм болезни и сокращают риск госпитализации.