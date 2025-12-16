Иран поддержал 70% предложений России по западной сухопутной ветке МТК "Север-Юг"

Проект железной дороги Решт – Астара приближается к стадии практической реализации: Тегеран согласен с большим процентом российских наработок и поручит строительство национальной компании.

Иран согласен с 70% российский предложений в вопросах строительства железной дороги "Решт-Астара" как ключевого направления развития транспортной инфраструктуры и недостающей части международного транспортного коридора "Север-Юг". Об этом заявил генеральный директор дочерней компании Министерства дорог и городского развития Ирана по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Хушанг Базванд.

Он отметил, что спорные вопросы носят технический характер и касаются проектирования железнодорожных станций. Российские предложения, основанные на обширном опыте, требуют согласования с иранскими стандартами. Окончательное решение ожидается в ходе визита иранской делегации в РФ.

На вопрос о привлечении российской стороны к строительству Базванд ответил отрицательно. Он пояснил, что работы на железной дороге "Решт-Астара" будут выполнены иранскими силами, а генеральным подрядчиком назначена крупнейшая иранская инженерная фирма в области промышленных проектов и разработок "Хатам аль-Анбия".

"Север-Юг" является мультимодальным транспортным проектом, цель которого – соединение России с Индией и странами Персидского Залива и Ближнего Востока через Южный Кавказ, Каспийское море Центральную Азию.

Для осуществления полноценного функционирования западной ветки МТК на данном этапе требуется строительство железной дороги "Решт-Астара" как критически важного инфраструктурного звена, протяженностью 162 км.

Ранее состоялась встреча секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани с российским вице-премьером Виталием Савельевым. В ходе переговоров российская и иранская сторона подтвердили, что "Север-Юг" рассматривается не просто как логистический маршрут, а как важнейший геополитический актив.