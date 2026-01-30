Туристические локации Кубани приведут к единому стандарту

Власти Краснодарского края вплотную занялись внешним обликом популярных у туристов в регионе городов и станиц, от которого напрямую зависит развитие туристического потенциала края и качество жизни в муниципалитетах, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
"За последние годы мы провели масштабную работу по обновлению генпланов, перешли от точечной застройки к комплексному развитию территорий - теперь жилье в крае возводят вместе со школами, детскими садами, площадками и другой необходимой инфраструктурой"
- Вениамин Кондратьев
Успешно апробированный метод привлечения путешественников – единый стиль строящихся и существующих кварталов, улиц, набережных и парков, еще один важный фактор – ликвидация на них незаконно возведенных торговых объектов, отметил глава региона, передает "АиФ-Юг".
Решить эти проблемы помогут проекты планировки территорий: документы позволят привязать участки к кадастровым границам, а значит придать им официальный статус, после чего грамотно зонировать и развивать их, поведал Вениамин Кондратьев.
В качестве примера он привел современный парк "Молодежный", созданный в Геленджике: сейчас здесь формируется единое пространство набережной.